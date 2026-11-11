Маркетолог Березин объяснил, как не дать себя обмануть в «черную пятницу»

Ноябрь по праву считается одним из самых ожидаемых месяцев для любителей выгодных покупок. В этот период магазины и торговые площадки запускают масштабные акции, главным событием которых становится «чёрная пятница».

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин объяснил, как правильно пользоваться распродажами и не стать жертвой недобросовестных продавцов. По его мнению, главное условие удачных покупок — отдавать предпочтение проверенным торговым площадкам.

«Чёрная пятница и 11.11 — не новость: они идут с 2013–2015 годов, и те, кто разобрался, как это работает, давно пользуются. Главный принцип — не приходить в ажиотаж туда, где вы новичок. То есть если вы никогда не покупали на каком-то маркетплейсе, не надо туда соваться, иначе можно облажаться», — сказал Березин в беседе с «Радио 1».

Березин считает, что постоянные покупатели имеют больше шансов воспользоваться действительно выгодными предложениями. Однако для этого необходимо внимательно изучать ассортимент, сравнивать цены и не принимать решения под влиянием всеобщего ажиотажа.

Кроме того, маркетолог обратил внимание, что значительные скидки не ограничиваются ноябрём. Выгодные предложения встречаются в течение всего года, однако наиболее подходящими периодами для поиска интересных акций остаются распродажа 11.11 и киберпонедельник.

По словам Березина, приобрести востребованный товар по символической цене вполне возможно. Но подобная экономия требует от покупателя терпения, внимательности и готовности потратить немало времени на поиск подходящего предложения.