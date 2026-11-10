Ахметов: Тукаевский район может увеличить объем производства до 100 млрд рублей

Фото предоставлено Ангелиной Самцовой

Тукаевский район Татарстана в ближайшие два года может увеличить объем валового регионального продукта до 100 млрд рублей. Об этом заявил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на мероприятиях, посвященных 50-летию муниципалитета.

Ахметов назвал Тукаевский район уникальной пригородной территорией, развитие которой тесно связано с Набережными Челнами и промышленным потенциалом города.

«Ровно 50 лет назад район начал развиваться в тесной связке с городом и заводом „КАМАЗ“ – они росли вместе, словно близнецы. Сегодня Тукаевский район выполняет важнейшую миссию – полностью обеспечивает продовольствием полумиллионное население Набережных Челнов», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Ангелиной Самцовой

По словам Ахметова, сегодня на долю муниципалитета приходится 12% всей сельскохозяйственной продукции Татарстана. Ежегодный объем производства достиг 40 млрд рублей. Он выразил уверенность, что экономический потенциал территории и кадровые ресурсы позволят выйти на новые показатели.

За последние пять лет в районе построили и капитально отремонтировали 300 социальных объектов. Объем вложений в эту сферу превысил 9 млрд рублей. За два года на ремонт и модернизацию местных дорог направили 4,5 млрд рублей.

Фото предоставлено Ангелиной Самцовой

Ежегодно в муниципалитете вводят 200–250 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, благодаря программе социальной догазификации газ провели в 7,3 тыс. домов, где проживают около 30 тыс. человек.

«С учетом таких темпов развития и всесторонней поддержки у Тукаевского района исключительно перспективное и многообещающее будущее», – резюмировал Ахметов.

Фото предоставлено Ангелиной Самцовой