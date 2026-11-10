В Татарстане стартует муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады школьников

В Татарстане начинается муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников и студентов колледжей. Участники будут соревноваться по пяти направлениям, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

Состязания пройдут по направлениям «Решение инженерных задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА». Олимпиада проводится в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Беспилотные авиационные системы».

Победители муниципального этапа смогут пройти в региональный отбор. По его итогам сформируют сборную Татарстана для участия в окружном финале.

В предыдущем сезоне количество участников отборочных этапов олимпиады в ПФО увеличилось более чем в два раза – с 45 тыс. до 89 тыс. человек. Сборная Татарстана на финале в Перми в марте 2026 года заняла первое общекомандное место, а также победила в направлении «Управление беспилотными летательными аппаратами».

Победители и призеры научно-технических направлений окружного финала получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.

Организационное сопровождение олимпиады в республике обеспечивают Министерство образования и науки РТ и Республиканский центр внешкольной работы. Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В Татарстане на постоянной основе реализуются 14 общественных проектов ПФО по шести направлениям: культурно-творческому, социальному, интеллектуальному, спортивному, военно-патриотическому, а также проектам для работающей молодежи и поддержке кадетского образования. Среди них – «Театральное Приволжье», «ФормART», «Вернуть детство», «Ментальное здоровье», форум «иВолга», «Туриада», «Герои Отечества», «Никто не забыт», «Гвардеец» и «МолоТ».