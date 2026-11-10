Минниханов поздравил сотрудников МВД Татарстана с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сотрудники МВД ежедневно вносят значительный вклад в укрепление страны и обеспечение безопасности граждан. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел России, передает пресс-служба Раиса РТ.

В мероприятии также приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, председатель Государственного Совета республики Фарид Абдулганиев и руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Минниханов отметил, что служба в органах внутренних дел требует мужества, самоотверженности, преданности профессии и готовности в любой момент прийти на помощь людям. По его словам, именно такие сотрудники, верные своему делу и законам чести, всегда составляли основу МВД Татарстана.

Раис республики подчеркнул, что полицейские справляются со сложными задачами, которые требуют высокой квалификации и стойкости. Он поблагодарил руководство и личный состав министерства за обеспечение безопасности и правопорядка во время крупных мероприятий, прошедших в Татарстане.

Среди них – выборы депутатов Государственной Думы России, саммит «Россия – АСЕАН», международные форумы «KazanForum», «РОСТКИ» и «Kazan Digital Week».

Отдельно Минниханов поблагодарил патрульных, постовых, участковых, оперативных сотрудников, криминалистов, дознавателей и следователей. Он также выразил признательность ветеранам органов внутренних дел и сотрудникам, исполнявшим служебный долг в горячих точках.

Раис Татарстана напомнил о сотрудниках, погибших при исполнении обязанностей, и подчеркнул, что республика хранит память о тех, кто отдал жизнь ради безопасности сограждан. Он отметил, что нынешнее поколение сотрудников МВД продолжает традиции добросовестной службы и сохраняет верность долгу и Отечеству.

Минниханов добавил, что сотрудники полиции решают широкий круг сложных и ответственных задач. Он выразил уверенность, что благодаря профессиональным знаниям и опыту они и дальше будут эффективно работать на благо Татарстана и добиваться высоких результатов.

Со своей стороны, руководство республики продолжит улучшать материальное и техническое обеспечение МВД, а также решать вопросы, связанные с условиями службы и жизни сотрудников. В завершение Раис Татарстана пожелал полицейским и их близким здоровья, благополучия и успехов в службе.

После выступления Минниханов вручил государственные награды. Капитана полиции Андрея Саушкина посмертно наградили орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга в Херсонской области. Награду семье погибшего передал Раис Татарстана.

Другие сотрудники МВД получили государственные награды за заслуги в обеспечении законности и правопорядка, а также высокие личные показатели в службе.

С профессиональным праздником работников и ветеранов органов внутренних дел также поздравили главный федеральный инспектор по Татарстану Айрат Ахметшин и министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов.