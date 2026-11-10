Дегтярев: Россия не будет снимать хоккейные сборные с международных турниров

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Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил «Вестям», что Россия не станет снимать хоккейные сборные с международных турниров.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Дюссельдорфе и Мангейме с 13 по 30 мая.

Председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц заявил, что Германия может отказаться от проведения турнира в случае допуска сборной России.

Ранее хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Латвии, Дании и Финляндии сообщили, что их сборные не собираются принимать участие в играх с российскими хоккеистами на чемпионатах мира.

Молодежный чемпионат мира 2027 года пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир (провинция Альберта).

Сборная России заменит на молодежном чемпионате мира команду Норвегии.