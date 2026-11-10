В рамках «Восточного базара в Казани» КФУ организовал День арабской культуры

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках стартовавшего накануне V Международного фестиваля национальных культур «Россия-Восток» – «Восточный базар в Казани» Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета организовал сегодня День арабской культуры. Об этом сообщает издание «Интертат».

Гостей мероприятия поприветствовал заместитель директора Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Виктор Туманин. Он назвал прекрасной традицией проведение Дня арабской культуры и олимпиады по арабскому языку среди студентов. В олимпиаде принимают участие многие студенты и молодые ученые из разных городов России, включая Казань, Москву и Санкт-Петербург.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне кажется, что арабская культура чудесна, поэтому она, наверное, и интересует столь многих людей. В нашем Казанском федеральном университете растет интерес к арабскому языку и истории, и я уверен, что эта тенденция сохранится в будущем», – заметил он.

После этого слово было предоставлено руководителю Центра арабской культуры «Аль-Хадара» Мохаммеду Салеху Аль-Аммари. «Олимпиада по арабскому языку проводится уже много лет. Как только началась эта олимпиада, возникла мода на изучение арабского языка – в казанских школах открылись соответствующие курсы», – заметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аль-Аммари также подчеркнул, что олимпиада по арабскому языку – это не соревнование, а возможность для участников лучше узнать друг друга. Он вручил благодарственные письма членам жюри конкурса.

В свою очередь заведующая кафедрой арабистики, исламоведения и афро-азиатских исследований ИМОИиВ КФУ Наиля Мингазова выразила благодарность участникам олимпиады и тем, кто помогал в ее организации.

«Прежде всего я хотела бы поблагодарить наш университет, который поддерживает все наши идеи. Также спасибо нашим гостям и коллегам за их неизменную поддержку, за посещение наших мероприятий, а нашим студентам – за участие в олимпиаде. Арабский язык – один из самых красивых языков в мире, но в то же время его не так просто выучить», – подчеркнула она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мингазова также проинформировала, что 150 студентов выразили желание участвовать в олимпиаде, 130 из них в итоге приняли участие в состязании на знание арабского.

«Нам, педагогам, наверное, доставляет наибольшее удовольствие то, что мы видим результаты своей работы. Я уверена, что мы еще много лет будем восхищаться красотой арабской культуры и гордиться нашими студентами», – добавила она.

Посетил мероприятие и руководитель Фонда имени Рашита Вагапова Рифат Фаттахов, который поприветствовал всех собравшихся от имени участников фестиваля «Восточный базар в Казани».

«Вчера в театре Камала состоялось торжественное открытие фестиваля. Предполагалось, что церемония открытия продлится полтора часа, но наши гости были настолько воодушевлены, что торжество затянулось на три часа», – отметил он.

Фото: © Фируза Гиниятова / «Интертат»

«На фестиваль приехало много гостей, большое спасибо всем им! Я также хотел бы выразить свою благодарность Казанскому федеральному университету, Институту международных отношений, истории и востоковедения и моему любимому Центру арабской культуры „Аль-Хадара“. Наш фестиваль с каждым годом расширяется, и роль арабского языка в нем также возрастает», – акцентировал общественник.

Фаттахов также напомнил, что День арабской культуры проводится в рамках фестиваля уже во второй раз. «„Восточный базар“ – это фестиваль культур. А культура арабского мира уникальна и очень красива. В этом году фестиваль посетят многочисленные гости из арабских стран», – проинформировал он.

«Мы планируем показать наш фестиваль и в других странах, помимо России. На данный момент в списке три страны – Казахстан, Узбекистан и Египет. Однако Мохаммед Салех Аль-Аммари пообещал, что этот перечень будет расширен», – заключил Рифат Фаттахов.

Вниманию публики в ходе мероприятия также были представлены музыкальные номера, подготовленные студентами.