Абдулганиев возглавил Координационный совет по делам соотечественников

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев утвержден председателем Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ. Соответствующий сегодня подписал руководитель республики Рустам Минниханов.

Кроме того, из состава совета выведен бывший председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Вместо него членом совета назначена нынешняя глава этого ведомства Оксана Саргина.

Помимо этого, приведены в соответствие с актуальными именования должностей двух других членов данной структуры: Почетного Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина (ранее именно он возглавлял Координационный совет) и председателя совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдара Гильмутдинова.

Координационный совет по делам соотечественников был создан в 2009 году. За 17 лет работы стал важнейшим консультативным институтом в организации межведомственного взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, представителей бизнеса и общественности, дипломатического корпуса, отмечает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«Взаимодействие с соотечественниками Татарстан строит в тесной координации с федеральным центром. Эта многогранная работа охватывает не только гуманитарную сферу, но и, что еще более важно, – широкое экономическое и глубокое политическое взаимодействие с нашими соотечественниками», – заявили в республиканском парламенте.