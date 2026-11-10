Названы УК, которые собрали миллионы с жителей РТ и не перечислили поставщикам

Госжилинспекция Татарстана назвала управляющие компании, которые задолжали поставщикам коммунальных услуг деньги, собранные с жильцов. Всего таких УК насчитали 34, а их общий долг по состоянию на 29 сентября — около 28 млн рублей.

Таким управляющим компаниям инспекция объявила соответствующие предупреждения. Всем организациям предписано: перечислить собранные средства поставщикам и принять все возможные меры претензионно-исковой работы в отношении должников — собственников, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.

Самый крупный должник — ООО «УК «Жилкомплекс» (г.Зеленодольск): 17,7 млн рублей перед АО «ЗВКС». За ним идут ТСЖ «Наш двор» (г.Бавлы) — 2,5 млн рублей перед АО «РПО «Таткоммунэнерго», ООО «УК «Управдом» (с. Верхний Услон) — почти 2 млн рублей (перед «Таткоммунэнерго» и «ЗВСК»), ООО «УК «Барс Фасилити Менеджмент» (Высокая Гора) — около 1 млн рублей перед АО «Высокогорские коммунальные сети».

Предостережения так же объявлены:

- в Зеленодольском районе: ТСН «Акварели», ТСН «Акварели-4», УК «Зеленодольский Управдом Плюс», УК «Зелёное», УК «На Ленина», УК «Радужный», УК «Рубикон», ЖК «ЖСК №1», ЖК «Пионер», ООО «ЖЭСК», ТСЖ №3, ТСЖ дома 8 по ул. К. Маркса, ТСЖ «Адиля», ТСЖ «Азатлык», ТСЖ «Апрель», ТСЖ «Волга», ТСЖ «Двор», ТСЖ «Дом №5 по пр. Строителей», ТСЖ «Дружба-2», ТСЖ «Комарова, 29», ТСЖ «Комарова 29 А», ТСЖ «Комарова 31 А», ТСЖ «Ризалык», ТСЖ «Солнечная 23», ТСЖ «Чайка», ТСЖ «Заря-5»;

- в Высокогорском районе: ООО «УК Зима», ООО «Вавилон-Жилсервис», ТСЖ «Авангард» — все перед АО «Высокогорские коммунальные сети»;

- в Буинском районе: ТСЖ «Западный» - перед АО «Буинск-Водоканал».