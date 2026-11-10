В Казани стартовал Кубок Раиса по прыжкам в воду

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана начался Кубок Раиса Республики Татарстан по прыдкам в воду. На сорнвгования приехали спортсмены из России и Узбекистана.

На открытии к спортсменам и зрителям обратился первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов:

«Рад всех приветствовать от лица министерства спорта Татарстана на Кубке по прыжкам в воду. Благодарны всем спортсменам, кто приехал в Казань. Спорисмены - не упускайте шанс», - передает слова Шайхутдинова корреспондент «ТИ-Спорта».

Среди именитых российских спррисменов в соревнованиях выступят: Никита Шлейхер, Глеб Касьянов, Геннадий Фокин.

Кубок Раиса Татарстана по прыжкам в воду проходит в ДВВС с 10 по 12 ноября.