В Татарстане 6 тысяч пенсионеров получают надбавку к пенсии за детей

Более 6 тысяч пенсионеров Татарстана получают доплату к пенсии за воспитание детей. Они положены пенсионерам, которые воспитывают несовершеннолетних детей или содержат детей-студентов очной формы обучения до 23 лет. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ОСФР по РТ.

«Отделение Социального фонда России по РТ назначает такую доплату как работающим, так и неработающим пенсионерам. До достижения ребенком 18 лет право на доплату сохраняется независимо от того, учится он или нет. Если после совершеннолетия ребенок продолжает обучение по очной форме, выплату можно получать до окончания учебы, но не дольше чем до достижения 23 лет», – рассказали в пресс-службе.

Размер доплаты составляет треть фиксированной выплаты к страховой пенсии за одного ребенка, две трети – за двоих и полную сумму фиксированной выплаты за троих. С учетом установленного в этом году размера фиксированной выплаты в 9 584 рубля надбавка составляет 3 194 рубля за одного ребенка, 6 389 рубля за двоих и 9 584 рубля за троих. Для работающих пенсионеров размер доплаты определяется с учетом особенностей индексации их пенсии.

При оформлении доплаты за ребенка старше 18 лет нужно подтвердить его обучение по очной форме и нахождение на иждивении пенсионера. Для этого потребуется справка из образовательной организации с указанием периода обучения, а при необходимости документы, подтверждающие материальную помощь ребенку. Если студент прекращает учебу или переводится на другую форму обучения, право на повышенную выплату пересматривается.

«Для детей, родившихся после 1 января 2024 года, доплата может назначаться без заявления на основании сведений, поступающих в Отделение СФР по РТ. Пенсионер может обратиться за перерасчетом на портале госуслуг, в МФЦ или клиентскую службу Отделения», – отметил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.