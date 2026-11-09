Госкомитет Татарстана по туризму объявил сбор проектов для зимнего маршрута

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму совместно с Институтом развития городов Татарстана и проектом «Зима в Татарстане» запускают открытый сбор событий и инициатив для формирования зимнего туристического маршрута сезона 2026–2027, сообщают организаторы.

К участию приглашаются предприниматели, организаторы мероприятий, учреждения культуры, туристические объекты и инициативные команды со всей республики.

Согласно сообщению, цель проекта – объединить наиболее интересные события, места и форматы досуга в единый маршрут, который поможет жителям и туристам планировать отдых, открывать новые направления и находить больше поводов для путешествий по Татарстану. В программу могут войти фестивали, концерты, выставки, экскурсии, гастрономические мероприятия, спортивные события, семейные программы и другие форматы зимнего отдыха. Особое внимание уделяется инициативам из городов и районов республики, способным стать самостоятельным поводом для поездки или дополнить программу путешествия.

Госкомитет по туризму ежегодно взаимодействует с организаторами крупных событий и поддерживает развитие туристических инициатив. Новый формат открытого сбора позволит расширить круг участников, познакомиться с проектами, которые ранее не были представлены в общей туристической повестке, и сформировать более полную картину событийного предложения Татарстана. Для организаторов участие – возможность представить свой проект для включения в зимний маршрут республики и стать частью общей программы продвижения отдыха в Татарстане.

Предложить проект можно через специальную онлайн-форму: организаторам необходимо указать информацию о мероприятии, его концепции, месте и сроках проведения, условиях участия и особенностях, которые могут заинтересовать жителей и гостей республики.

Сбор предложений открыт для проектов разного масштаба – от крупных событий до локальных инициатив; поступившие заявки будут рассмотрены при формировании маршрута. Подать заявку можно по ссылке.

«Зима в Татарстане» – проект Института развития городов Татарстана, направленный на развитие и продвижение зимнего отдыха в республике. Институт выступает оператором проекта: формирует единую концепцию зимнего сезона, объединяет события и инициативы территорий, помогает создавать новые поводы для путешествий и знакомить жителей и гостей республики с возможностями зимнего отдыха в Татарстане. Открытый сбор позволит расширить географию проекта и привлечь к нему больше локальных организаторов.