Волонтеры Актанышского района отправили бойцам гумгруз и автомобиль УАЗ

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции собрали волонтеры движения «Движение Актаныш». К сбору подключились жители района, а также неравнодушные челнинцы. Груз отправили совместно с Союзом ветеранов правоохранительных войск Татарстана и военнослужащих запаса Набережных Челнов.

В посылки вошли маскировочные сети, продукты питания, теплая одежда, медицинские препараты, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Особым событием стала передача автомобиля УАЗ Фидану Гизамову – сыну ветерана СВО Ильсура Гизамова из села Старое Курмашево. Машину подготовили и отправили представители Союза ветеранов правоохранительных войск Татарстана и военнослужащих запаса Набережных Челнов. На фронте автомобиль будет использоваться для перевозки грузов и решения повседневных задач военнослужащих.

«Пусть наши солдаты чувствуют наше теплое слово и нашу поддержку. Каждая посылка – это наша благодарность из тыла. Мы ждем наших земляков и гордимся ими», – отметили волонтеры движения «Движение Актаныш».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сбор гуманитарной помощи в Актанышском районе продолжается. Волонтеры приглашают земляков, предпринимателей и организации присоединяться к этой работе.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.