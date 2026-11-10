Школьникам Татарстана представили мультсериал «Это физики закон»

На официальном сайте республиканского образовательного проекта «Физико-химический прорыв» опубликовали первые серии познавательного мультсериала «Это физики закон». Всего создатели подготовили 12 эпизодов. Новые серии будут размещать на сайте по мере готовности.

Сейчас мультфильм проходит заключительную доработку. Полностью завершить его выпуск планируют до конца 2026 года.

Мультсериал знакомит школьников с физическими законами, которые объясняют привычные явления окружающего мира. В коротких анимационных историях авторы показывают, как физика проявляется в повседневной жизни, и помогают зрителям по-новому взглянуть на знакомые вещи.

Главные герои мультфильма – Профессор и любознательный ученик Алик. Вместе они изучают распространение звука, отражение и преломление света, а также другие физические явления, с которыми люди сталкиваются каждый день. На простых примерах герои объясняют сложные научные темы и показывают, какие законы лежат в основе привычных процессов.

«Это физики закон» стал одним из образовательных форматов проекта «Физико-химический прорыв». Мультсериал призван заинтересовать школьников естественными науками, развить их любознательность и показать, что изучение науки начинается с наблюдения за окружающим миром.

Первые серии доступны на официальном сайте проекта.

«Физико-химический прорыв» – республиканский проект, направленный на развитие естественно-научного образования в Татарстане, повышение интереса школьников к физике и химии, поддержку педагогов и учащихся, а также подготовку будущих исследователей и инженеров.

Проект реализуют при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства образования и науки республики.