В Казани отремонтировали школу олимпийского резерва «Барс»

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В столице Татарстана капитально отремонтировали республиканскую школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Барс», расположенную в поселке Нагорный. Работы проведены за счет средств государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и республиканского бюджета, общий объем финансирования составил 77 млн рублей.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В основном здании школы проведены общестроительные работы, обновлены системы вентиляции, освещения, кондиционирования. Также приведен в порядок корпус, где находится трамплин. Часть средств была направлена на обновление инвентаря.

«Республиканские школы олимпийского резерва – важные части системы подготовки спортсменов для сборных команд Татарстана и России. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы эти объекты всегда были оснащены всем необходимым оборудованием, чтобы ничто не отвлекало спортсменов от тренировочного процесса», – отметил заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

«Ежегодно в рамках республиканской программы капитального ремонта мы обновляем порядка 20 спортивных объектов, а привлечение федеральных средств позволило нам увеличить масштаб ремонтных работ», – добавил он.

В школе олимпийского резерва «Барс» культивируются такие зимние виды спорта, как биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд и фристайл.