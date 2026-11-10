«КАМАЗ» расширяет производство собственных роботизированных коробок передач

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин посетил «ЦФ КАМА» и обсудил с руководством предприятия развитие линейки собственных автоматизированных и роботизированных коробок передач. Об этом сообщили в канале «КАМАЗа» в МАКСе.

ЦФ КАМА выпускает коробки переключения передач для грузовых автомобилей. В 2025 году предприятие отметило 20-летие. До недавнего времени оно производило механические коробки передач и автокомпоненты, однако сейчас освоило серийный выпуск роботизированных трансмиссий и готовится к производству автоматических.

Генеральный директор «ЦФ КАМА» Ярослав Карманов рассказал, что в этом году предприятие запустило серийное производство девятиступенчатой роботизированной коробки передач А1310. Сейчас ею оснащают современные мусоровозы. Кроме того, компания разрабатывает 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач для автомобилей поколения К5.

По словам Карманова, предприятие намерено увеличить объемы выпуска и повысить уровень локализации коробок передач, который уже превышает 50%. Проект по созданию автоматизированной трансмиссии изначально разрабатывали вместе с иностранными партнерами, но теперь «КАМАЗ» продолжает работу самостоятельно.

Компания готовит производственную линию, которая в перспективе позволит оснащать собственными автоматическими коробками передач максимально широкий модельный ряд автомобилей К5.

Во время посещения предприятия Сергей Когогин осмотрел производство раздаточных коробок. «ЦФ КАМА» продолжает осваивать выпуск новых деталей. Помимо стандартных валов и шестерен для собственных коробок передач, компания налаживает производство компонентов для раздаточной коробки.

Руководитель группы управления проектами «ЦФ КАМА» Ильдар Шамсетдинов представил образцы деталей руководству предприятия.

Также Когогину рассказали об оптимизации производственных процессов. В этом году изменения затронули сборочную линию подвесок кабин и логистический участок. Специалисты применили метод MTM, основанный на нормировании времени выполнения операций.

Директор по логистике «ЦФ КАМА» Айгиз Галин сообщил, что в этом году оценку работы персонала начали с водителей напольного транспорта. Методика MTM помогает находить более рациональные способы выполнения операций и сокращать затраты времени. Анализ также выявил неравномерную загрузку сотрудников, после чего задачи перераспределили между работниками.

Руководитель группы производственной системы предприятия Эльвира Кузнецова рассказала, что аналогичный анализ провели на линии сборки подвесок. Специалисты оценили фактическую загрузку сотрудников относительно плановой и определили участки, где работники были перегружены или, напротив, имели недостаточно задач. После этого обязанности перераспределили, чтобы повысить эффективность и производительность труда.

Во время последующего совещания участники обсудили дальнейшую работу над проектом автоматизированной коробки передач. Сейчас ее испытывают на тягачах и самосвалах КАМАЗа поколения К5. Особое внимание уделяют программному обеспечению. Первые результаты испытаний оценивают положительно. Следующий этап – запуск на «ЦФ КАМА» полноценной линии по производству 12-ступенчатых автоматических коробок передач.

Подводя итоги визита, Сергей Когогин отдельно остановился на развитии производства роботизированных трансмиссий. По его мнению, переход на такие коробки передач неизбежен, причем спрос со стороны клиентов может ускорить этот процесс. Поэтому освоение их выпуска имеет для компании особое значение.

Когогин также подчеркнул необходимость контролировать графики освоения и производства новых коробок передач. Он выразил уверенность в правильности выбранного направления и отметил стратегическую значимость предприятия, поскольку в России больше нет производителей такой продукции.

Фото: https://max.ru/kamaz_officialgroup