Фарид Абдулганиев обсудил законотворческую деятельность с Айдаром Метшиным

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев обсудил вопросы совместной законотворческой деятельности с представляющим РТ в Государственной Думе ФС РФ, членом Комитета по защите конкуренции ГД Айдаром Метшиным. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Собеседники, в частности, обсудили продвижение интересов Татарстана в нижней палате российского парламента, привлечение федеральных средств в экономику региона через участие в государственных программах и национальных проектах, а также работу с обращениями граждан в закрепленном за Айдаром Метшиным избирательном округе.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.