Полумесяц вернется на башню Сююмбике 12 ноября

Башня Сююмбике, архивный снимок

Фото: © «Татар-информ»

Утром в четверг, 12 ноября, на башню Сююмбике будет возвращен полумесяц, демонтированный ранее для проведения реставрационных работ. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Работы должны начаться в 6.00 по московскому времени. Монтировать полумесяц будут с помощью крана, к работам на высоте привлечены профессиональные альпинисты. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности, заверили в пресс-службе.

В музее-заповеднике также уточнили, что все необходимые меры безопасности будут соблюдены и в отношении потенциальных наблюдателей. По всему периметру строительных лесов натянута защитная фасадная сетка – она полностью исключает падение строительного мусора или материалов на прилегающую территорию.

«Монтаж будет осуществляться с учетом погодных условий, поэтому дата и время планируемых работ могут измениться. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал ранее «Татар-информ», полумесяц демонтировали для проведения плановых реставрационных работ 6 октября. Конструкция была установлена более 15 лет назад и за это время постоянно подвергалась атмосферному воздействию: ветру, осадкам, перепадам температур. Чтобы сохранить внешний вид и техническое состояние полумесяца, было принято решение о необходимости реставрации.

В начале сентября этого года в Казанском Кремле стартовал основной этап реставрации башни Сююмбике. Среди запланированных работ – укрепление бутового фундамента методом инъектирования, восстановление кирпичной кладки, усиление перекрытий и лестниц, обеспечение защиты деревянных конструкций от огня и биоповреждений. Особое внимание уделяется устройству отсечной гидроизоляции фундамента и цокольной части (именно из-за ее отсутствия в конструкциях накапливалась влага, что приводило к разрушению кладки).

На реставрацию башни Сююмбике выделено 136,5 млн рублей. Ее теперешний этап должен завершиться в декабре текущего, 2026 года. Параллельно производится ремонт прясел Казанского Кремля.