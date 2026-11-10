news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 10 ноября 2026 18:32

Полумесяц вернется на башню Сююмбике 12 ноября

Читайте нас в
Полумесяц вернется на башню Сююмбике 12 ноября
Башня Сююмбике, архивный снимок
Фото: © «Татар-информ»

Утром в четверг, 12 ноября, на башню Сююмбике будет возвращен полумесяц, демонтированный ранее для проведения реставрационных работ. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Работы должны начаться в 6.00 по московскому времени. Монтировать полумесяц будут с помощью крана, к работам на высоте привлечены профессиональные альпинисты. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности, заверили в пресс-службе.

В музее-заповеднике также уточнили, что все необходимые меры безопасности будут соблюдены и в отношении потенциальных наблюдателей. По всему периметру строительных лесов натянута защитная фасадная сетка – она полностью исключает падение строительного мусора или материалов на прилегающую территорию.

«Монтаж будет осуществляться с учетом погодных условий, поэтому дата и время планируемых работ могут измениться. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал ранее «Татар-информ», полумесяц демонтировали для проведения плановых реставрационных работ 6 октября. Конструкция была установлена более 15 лет назад и за это время постоянно подвергалась атмосферному воздействию: ветру, осадкам, перепадам температур. Чтобы сохранить внешний вид и техническое состояние полумесяца, было принято решение о необходимости реставрации.

В начале сентября этого года в Казанском Кремле стартовал основной этап реставрации башни Сююмбике. Среди запланированных работ – укрепление бутового фундамента методом инъектирования, восстановление кирпичной кладки, усиление перекрытий и лестниц, обеспечение защиты деревянных конструкций от огня и биоповреждений. Особое внимание уделяется устройству отсечной гидроизоляции фундамента и цокольной части (именно из-за ее отсутствия в конструкциях накапливалась влага, что приводило к разрушению кладки).

На реставрацию башни Сююмбике выделено 136,5 млн рублей. Ее теперешний этап должен завершиться в декабре текущего, 2026 года. Параллельно производится ремонт прясел Казанского Кремля.

читайте также
С башни Сююмбике для плановой реставрации снимут полумесяц
С башни Сююмбике для плановой реставрации снимут полумесяц
С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации
С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации
#казанский кремль #музей-заповедник Казанский Кремль #сююмбике
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

10 ноября 2026

Производителей вейпов и табаков могут обязать раскрывать состав изделий

9 ноября 2026
Новости партнеров