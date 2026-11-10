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Общество 10 ноября 2026 20:19

Apple добавила в русскую клавиатуру iPhone татарские буквы «ө», «ү» и «ң»

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Корпорация Apple добавила в русскую клавиатуру iPhone татарские буквы «ө», «ү» и «ң». Всего русская раскладка расширена за счет дополнительных символов 53 языков народов России. Это произошло с обновлением iOS 27.2, сообщил тувинский iOS-разработчик и исследователь языковых технологий Али Кужугет в своем Телеграм-канале.

Для введения необходимой буквы следует зажать соответствующую клавишу. Так, если долго нажимать на «о», появится «ө», «у» – «ү», «н» – «ң». Аналогичным образом обстоят дела и с символами, используемыми для записи языков других народов РФ (поддерживаемыми Apple). Это значит, что устанавливать отдельную клавиатуру не нужно.

«Буквы на клавиатуре – первый шаг. Следующий – автокоррекция и подсказки для наших языков. Над этим и работаю», – прокомментировал дальнейшие перспективы Али Кужугет.

Кроме дополнительных символов в русской раскладке, новое обновление iOS 27 дополнило систему клавиатур iPhone еще двумя раскладками на языках народов РФ – якутской и тувинской.

#татарский язык #Татарский мир #Apple #iPhone
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