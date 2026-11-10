В РТ более половины региональных трасс соответствуют нормативу

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В Татарстане 52,23% региональных трасс соответствуют нормативу, среди муниципальных этот показатель выше – 72,8%. Об этом сообщил замглавы Миндортранса РТ Ранис Файзуллин за заседании комитета Госсовета РТ по ЖКХ.

«В этом году будет отремонтировано, реконструировано и построено 314 км региональных дорог», – добавил замминистра.

По его словам, в республике общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 40,7 тыс. км, из них федеральных - 1,4 тыс. км, региональных – 13,8 тыс. км, муниципальных - 25,5 тыс. км.