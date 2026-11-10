Ансамбль гармонистов из Актанышского района передал продукты для бойцов СВО
Ансамбль гармонистов «Баламишкин» из Актанышского района передал волонтерам движения «Актаныш хәрәкәте» продукты для приготовления сухих пайков бойцам специальной военной операции.
Участники ансамбля привезли волонтерам большую партию продуктов. В их числе – лапша ручной нарезки, которую будут использовать при приготовлении сухих пайков для военнослужащих.
Ансамбль «Баламишкин» известен в районе исполнением народных мелодий и сохранением национальных музыкальных традиций. Коллектив также участвует в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих.
Президент России Владимир Путин 15 октября 2026 года отметил вклад российского бизнеса и общественных инициатив в поддержку участников специальной военной операции. В числе значимых направлений он назвал волонтерскую и благотворительную деятельность, а также помощь бойцам, ветеранам СВО и их семьям.