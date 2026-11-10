Журова оценила шансы сборной России на участие в МЧМ-2027

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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление министра спорта Канады Адама ван Кувердена, о том, что страна не позволит молодежной сборной России принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею.

«Главный вопрос - как себя поведет международная федерация по хоккею. С одной стороны, она действительно обязана выполнить решение международного арбитражного суда. А с другой стороны ее по большому счету шантажируют», – заявила Журова в беседе с «Татар-информом».

Олимпийская чемпионка пояснила, что в случае, если Канада пойдет на компромисс, европейские страны начнут отказываться от участия в чемпионате мира, где будет Россия. И в этом случае, чемпионат окажется под угрозой срыва.

«Надо понимать, что они сейчас будут делать все для того, чтобы довести до абсурда ситуацию. Будут спорт использовать как политику. И в таком ключе они будут, к сожалению, для болельщиков преподносить. Хотя болельщики, я считаю, должны сказать: "Подождите, а мы хотим, чтобы Россия приехала"», – считает Журова.

Она добавила, что в нынешних реалиях, с флагом и гимном Россия выступает в тех соревнованиях, где европейцы разбавлены другими странами: Африка, Азия, Латинская Америка и прочими.

«Как только большинство стран – Европа, так у нас проблемы», – заключила Журова.