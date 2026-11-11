Спрос на золотые украшения в Казани вырос на 14% за девять месяцев

В январе–сентябре 2026 года спрос на золотые украшения в Казани вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России продажи увеличились на 11%. Такие данные приводит аналитический центр SOKOLOV, изучивший продажи в розничных магазинах бренда. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

Среди российских городов наибольший рост спроса на золотые украшения зафиксировали в Омске (+54%), Тюмени (+50%) и Самаре (+28%).

В денежном выражении продажи золотых украшений в Казани выросли на 21%, тогда как по стране – на 12%. Самую заметную динамику показали Челябинск (+37%), Иркутск (+35%) и Саратов (+29%).

Средний чек покупки золотого украшения в Казани за девять месяцев составил 32 878 рублей. По России этот показатель достиг 31 965 рублей. Самые дорогие покупки в среднем совершали жители Москвы – 39 670 рублей, Санкт-Петербурга – 38 071 рубль и Сочи – 37 545 рублей.

Чаще всего казанцы выбирали золотые украшения без вставок. Среди изделий с камнями наибольшей популярностью пользовались украшения с бриллиантами и синтетическими алмазами. По цвету золота лидировали красное и белое.

Также в Казани вырос спрос на украшения с покрытием вермель. В сентябре 2026 года он оказался в 6,3 раза выше, чем в январе. В целом по России за тот же период спрос на такие изделия увеличился в восемь раз.