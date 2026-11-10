В Казани стартовал XI Форум национальных СМИ

Фото: пресс-служба РА «Татмедиа»

В столице Татарстана открылся XI Форум национальных средств массовой информации. Для участников события организовали обзорную экскурсию по городу. Гости посетили исторический центр столицы РТ, включая Казанский Кремль, ознакомились с ключевыми достопримечательностями и культурным наследием региона, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Официальная часть форума начнется завтра, 11 ноября. Примет мероприятие казанский Центр уникального мастерства (ЦУМ). Организатором выступает РА «Татмедиа». Событие проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан».

Фото: пресс-служба РА «Татмедиа»

По традиции форум объединяет представителей федеральных органов власти, руководителей региональных, областных, районных и национальных изданий, телерадиокомпаний и информационных агентств. На этот раз участие в нем примут около 300 представителей медиа из 32 регионов России, а также делегаты из Абхазии.

Собравшиеся обсудят такие темы, как перспективы национальных и региональных медиа в эпоху цифровой трансформации; информационный суверенитет России – роль региональных и национальных СМИ, поддержка и развитие языков народов РФ в медиа.

Деловая программа будут включать дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары по цифровой журналистике, визуальному контенту, подготовке репортажей и применению искусственного интеллекта в национальных медиа. Центральным событием станет пленарное заседание «Национальные СМИ России: единство в многообразии».