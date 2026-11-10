В Казани суд не может приступить к прениям по делу ОПГ «Курицинские»

В Приволжском районном суде Казани сегодня в очередной раз перенесли прения по делу ОПГ «Курицинские». Уже во второй раз в суд из СИЗО не доставляют подсудимого Виктора Курицына, предполагаемого лидера ОПГ. Причины недоставки не называются. В итоге следующее заседание по этому делу перенесли почти на месяц.

Обоих подсудимых – Сергея Берендеева и Виктора Курицына обвиняют в двух убийствах, а Берендеева еще и в хранении и передаче оружия.

При этом Сергей Берендеев, в отличии от Курицына, находится под подпиской о невыезде. Все потому, что ранее по этому делу уже выносили оправдательный приговор. Позднее этот приговор отменил Верховный суд РТ. Курицын же не находится на свободе потому, что осужден на пожизненное заключение за другие преступления. Для суда его этапировали в Казань из колонии «Полярная сова».

После отмены оправдательного приговора дело снова вернулось в Приволжский районный суд, обвинение не изменилось. Изменилось только количество подсудимых. Если раньше на скамье было пятеро, то теперь остались двое. Отсутствуют Вячеслав Степанов и Олег Зубарев. Они заключили контракт с Министерством обороны и убыли на СВО. Кроме того, в бегах находится предполагаемый лидер преступной группы «Грязь» Рифкат Вахитов. Во время прошлого разбирательства Вахитов оказался на свободе из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вахитов успел вылететь в Турцию до того, как Верховный суд отменил решение о прекращении преследования по истечении сроков. На сегодняшний день Рифкат Вахитов находится в международном розыске.