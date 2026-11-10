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На главную ТИ-Спорт 10 ноября 2026 16:05

Лыжница Терентьева примет участие в предсезонном турнире в Финляндии

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Лыжница Терентьева примет участие в предсезонном турнире в Финляндии
Фото: flgr.ru

В эти выходные в финском Муонио пройдет предсезонный турнир по лыжным гонкам. В нем примут участие четыре российских спортсмена – олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, а также Савелий Коростелев, Сергей Волков и Дарья Непряева.

Савелий побежит в гонках на 10 км классическим и свободным стилем, Волков выйдет на старт десятикилометровой гонки свободным стилем, а также примет участие в спринте.

Наталья и Дарья заявлены на спринт, а также на гонки 10 км классическим и свободным стилем.

Добавим, предсезонный турнир пройдет в Муонио с 13 по 15 ноября. Российские лыжники будут выступать в нейтральном статусе.

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