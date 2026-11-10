За гибель маленького мальчика в Казани под суд пойдет врач-остеопат

В Казани 55-летняя женщина обвиняется в причинении маленькому ребенку смерти по неосторожности. Об этом сообщает управление Прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, в январе 2025 года женщина, будучи врачом-остеопатом, оказывала платные услуги мальчику 2023 года рождения. При этом она не оценила состояние его здоровья надлежащим образом и не провела консультации с его лечащим врачом. Во время сеанса ребенок получил травму, от которой в тот же день скончался.

Как сообщает управление СК по Татарстану, уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.