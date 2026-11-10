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Культура 10 ноября 2026 22:33

В Нижнекамске и Челнах пройдут концерты «Моцарт: портрет в звучании»

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В Нижнекамске и Челнах пройдут концерты «Моцарт: портрет в звучании»
Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В Нижнекамске и Набережных Челнах 14 и 15 ноября соответственно в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» состоятся концерты «Моцарт: портрет в звучании». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть», сообщает пресс-служба организатора – центра «Идиллия Арт».

Вниманию публики двух городов Закамья представят иммерсивный моноспектакль, посвященный жизни и творческому пути Вольфганга Амадея Моцарта. Актёрская декламация в исполнении Алексея Шитикова (Моцарт) окажется дополнена фортепианными партиями Аделии Зарифуллиной и живым звучанием камерного оркестра «Идиллиум», дирижировать которым будет Ильназ Дудкин.

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

По замыслу авторов идеи, ькульминацией вечера должна стать одноактная опера Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» по мотивам одноименной пьесы из «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. В главных партиях – Даниль Зиатдинов (Моцарт) и Дмитрий Босов (Сальери).

В Нижнекамске музыкальный вечер пройдет в Концертном зале имени Салиха Сайдашева, в Набережных Челнах – в Органном зале. В обоих случаях вход будет осуществляться по регистрации

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге представят иммерсивную программу, посвященную Габдулле Тукаю.

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#музыкальный вечер
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