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На главную ТИ-Спорт 10 ноября 2026 15:07

Определились полуфинальные пары женского Суперкубка России по волейболу

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Определились полуфинальные пары женского Суперкубка России по волейболу
Фото: dinamo-kazan.com

Стали известны полуфинальные пары женского розыгрыша Суперкубка России, который пройдет в Казани 19–20 декабря.

В первом полуфинале встретятся «Заречье» и московское «Динамо».

За вторую путевку в финал поспорят казанский «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив».

«Динамо-Ак Барс» является действующим чемпионом России, обладателем Суперкубка России и Кубка легенд. «Заречье» также владеет Кубком легенд, а «Динамо» — победитель Спартакиады.

«Локомотив» попал в турнир на правах финалиста Кубка легенд.

Расписание матчей:

19 декабря: 16:00 «Заречье» (Одинцово) — «Динамо» (Москва), 19:00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград); 20 декабря: 19:00 финал.

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