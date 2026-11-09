На капремонт 96 домов в Челнах в 2027 году направят 1,6 млрд рублей

В программу войдут работы по обновлению инженерных систем, кровель и фасадов. Сейчас идет подготовка: разрабатывается проектно-сметная документация, проводят обмеры домов, составляют дефектные ведомости. Также специалисты приводят в порядок линии электросвязи и модернизируют кабельные трассы, очищают подвалы и чердаки, проводят дезинсекцию.

Из общей суммы финансирования 1,179 млрд рублей составят средства собственников жилья, 267,3 млн рублей выделят из городского бюджета, еще 176,4 млн рублей – из бюджета Татарстана.

На аппаратном совещании также подвели итоги программы за 2026 год. В этом году капитально отремонтировали 106 многоквартирных домов, выполнив 191 вид работ на общую сумму более 2 млрд рублей.

В частности, в 67 домах заменили системы водоснабжения, в 19 – сети водоотведения, в 22 – теплоснабжения. Фасады обновили и утеплили в 22 домах, кровли отремонтировали в 24.

По словам Яцковского, весь предусмотренный договорами объем работ завершен. Ремонт инженерных систем старались совмещать с плановыми отключениями воды и отопления, чтобы сократить время неудобств для жителей.