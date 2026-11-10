В Абу-Даби завершился первый раунд переговоров России, Украины и США

Делегации России, Соединенных Штатов и Украины завершили сегодняшний раунд переговоров в Абу-Даби. Консультации продлились 4,5 часа, включая и 40-минутный перерыв, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Делегации разъехались, уточняет РБК со ссылкой на собственный источник.

Источник федерального агентства ранее отметил, что российская и украинская делегации общались на русском языке. Первую переговорную группу возглавляет помощник Президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, вторую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (бывший министр обороны).

В состав российской делегации помимо Мединского входят заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшего Главного разведывательного управления) Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

В свою очередь украинская переговорная группа кроме Умерова включает главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его первого заместителя Сергея Кислицу, руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамию и представителей военного руководства.

Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник Президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием ВС США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Портал Axios ранее рассказал со ссылкой на американского чиновника, что консультации ведутся по двум трекам. Военная рабочая группа во главе с Гринкевичем занимается вопросами обеспечения безопасности и механизмами контроля за возможным прекращением огня. Политическая группа сосредоточена на территориальных спорах.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.