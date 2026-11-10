«Главное – не стоять на месте»: как аппаратчик НКНХ совершенствует производство

Почти три десятилетия Ильнар Гилязов работает на нижнекамском предприятии СИБУРа. За это время он стал высококлассным специалистом, участвовал в достижении производственных рекордов и внедрил около десяти рационализаторских предложений с эффектом более 15 млн рублей. Сегодня он делится накопленным опытом с молодыми коллегами.





Три десятилетия на производстве

Производство стирола – сложный технологический процесс, в котором качество конечного продукта зависит от точности соблюдения заданных параметров и слаженной работы оборудования. Здесь важно не только поддерживать установленный режим, но и вовремя замечать отклонения, понимать их причины и принимать решения, от которых зависят стабильность и безопасность производства.

Именно такую работу на «Нижнекамскнефтехиме» выполняет аппаратчик перегонки шестого разряда Ильнар Гилязов. Он контролирует давление, уровни и расходы технологических потоков, следит за состоянием оборудования, проверяет работу насосов во время обходов установки.

«Наша работа – это не просто наблюдение за показаниями приборов. Нужно постоянно контролировать параметры процесса, выходить на установку, проверять работу насосов и состояние оборудования. Важно вовремя замечать отклонения и при необходимости корректировать температуру, другие важные параметры, чтобы обеспечить требуемое качество стирола – сырья для производства полистирола, из которого изготавливают различные пластиковые изделия», – рассказал Ильнар Гилязов.

Такое понимание технологии приходит с опытом. На «Нижнекамскнефтехиме» Гилязов работает почти 30 лет. В 1997 году он начинал аппаратчиком теплоутилизации четвертого разряда, в 2001-м перешел на производство стирола. Осваивая новые участки и оборудование, стал аппаратчиком дегидратации пятого разряда, а в 2024 году получил шестой разряд по профессии аппаратчика перегонки.

За эти годы менялось и само производство. Совершенствовалось оборудование, внедрялись решения, направленные на повышение надежности и более рациональное использование ресурсов. Так, переход на охлаждение собственным конденсатом позволил отказаться от покупной охлажденной воды, а применение насосов с двойными торцевыми уплотнениями – снизить риск утечек.

Гилязов наблюдал эти изменения изнутри и участвовал в развитии технологических процессов. Накопленный опыт помогает ему не только обеспечивать стабильную работу установки, но и видеть возможности для ее совершенствования.

Рекордная выработка и 15 миллионов эффекта

Один из примеров результативной работы коллектива, в которой есть и заслуга Ильнара Гилязова – повышение показателей производства стирола в 2017–2019 годах. В этот период при проектной мощности 138 тысяч тонн в год выработка стирола достигла более 182 тонн.

Многолетний опыт работы позволяет Ильнару Гилязову предлагать решения для повышения эффективности производства. На его счету около десяти внедренных рационализаторских предложений, суммарный экономический эффект которых превысил 15 млн рублей.

Кроме того, специалист участвовал в опытно-промышленных испытаниях, направленных на продление срока службы катализатора, что помогло оценить возможности более эффективного использования материалов и оптимизации производственных затрат.

«Порой точная настройка процесса, сокращение расхода ресурсов или повышение надежности отдельного узла дает весомое повышение эффективности всего производства, а чтобы предложить где и что можно улучшить, необходимо хорошо знать технологию и понимать, как изменение одного параметра отразится на работе всей установки», – говорит Ильнар Гилязов.

За годы работы Гилязов накопил знания, которые помогают ему решать производственные задачи. Но не менее важно, что сегодня он делится этим опытом с молодыми коллегами.

Признание профессионализма и наставничество

Труд Ильнара Гилязова отмечен наградами предприятия и отрасли. В 2017 году ему присвоили звание «Ветеран «Нижнекамскнефтехима», в 2022-м – звание «Почетный химик Российской Федерации» Министерства промышленности и торговли РФ.

В этом году Гилязов представлял нижнекамское предприятие СИБУРа на оглашении ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Для него это стало первым опытом участия в мероприятии такого уровня. По словам специалиста, среди примерно двенадцати приглашенных представителей трудовых коллективов он был единственным сотрудником «Нижнекамскнефтехима».

«Приглашение стало для меня неожиданностью. Раньше я не бывал на мероприятиях такого уровня, поэтому было особенно интересно присутствовать и услышать выступление Раиса республики», – подчеркнул собеседник информагентства.

Признание заслуг связано не только с производственными результатами, но и с готовностью передавать знания другим. Ильнар Гилязов занимается наставничеством: помогает молодым сотрудникам осваивать технологию и безопасные методы работы. За время наставнической деятельности он подготовил около двадцати работников.

«Сначала знакомлю молодых сотрудников с технологическими схемами, показываю оборудование, объясняю, как устроен производственный процесс. Важно, чтобы они не просто запоминали последовательность действий, а понимали технологию и могли уверенно работать самостоятельно», – рассказал Ильнар Гилязов.

Он по своему опыту помнит, что первые месяцы на производстве могут быть непростыми – молодые специалисты волнуются перед проверкой знаний и получением допусков к самостоятельной работе. В такие моменты наставник старается поддержать их, еще раз объяснить сложные темы и помочь обрести уверенность.

Сам Гилязов отмечает, что за годы его работы на предприятии изменились возможности для профессионального роста. Когда он пришел на «Нижнекамскнефтехим» в 1997 году, главными преимуществами были стабильная работа и заработная плата. Сегодня, по его словам, с приходом СИБУРа к этому также добавились многочисленные социальные меры поддержки сотрудников и возможности для развития.

Передавая опыт молодым коллегам, ветеран предприятия помогает им быстрее освоиться в профессии. Для производства такая преемственность особенно важна: от знаний и внимательности каждого сотрудника зависят надежность оборудования, качество продукции и безопасность работы.

Когда работа остается за проходной

После смены Ильнар Гилязов посвящает время семье. Вместе с супругой они воспитали двоих детей: дочь стала хореографом, а сын пока продолжает учебу.

Свободное время семья любит проводить на даче – занимаются обустройством участка, ухаживают за садом и огородом. Для них это не только возможность отвлечься от рабочих забот, но и место, где можно собраться всей семьей.

«Все обустраиваем сами, так, как нам нравится. Хочется, чтобы здесь было уютно, чтобы дети приезжали в гости, и мы могли проводить время вместе», – поделился Ильнар.

Супруги также помогают родителям по хозяйству. А еще любят путешествовать на автомобиле: за годы поездок они побывали во многих городах России и посетили разные уголки Татарстана.

За почти три десятилетия «Нижнекамскнефтехим» стал для Гилязова гораздо большим, чем просто местом работы. Здесь прошла значительная часть его жизни, сложился круг коллег, с которыми он трудится бок о бок много лет. И сегодня он уверен, что когда-то сделал правильный выбор, связав свою жизнь с нефтехимией.

Фото предоставлены пресс-службой нижнекамского предприятия СИБУРа