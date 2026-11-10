Мергасовский дом: как в Казани предлагают сохранить память о его жильцах

Судьба Мергасовского дома в Казани по-прежнему вызывает споры, а вопросы его восстановления остаются нерешенными. Тем временем родственники известных жильцов здания, архитекторы и специалисты по охране наследия обсудили, как увековечить память о Кави Наджми и Абдулле Алише. Какие идеи прозвучали на встрече – в материале «Татар-информа».





Сегодня историки, архитекторы, представители общественности и родственники литераторов собрались в Казани, чтобы обсудить, как сохранить память о них при восстановлении здания

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В гостях у внучки Кави Наджми: семейные реликвии и воспоминания

История Мергасовского дома на улице Дзержинского, 18, тесно связана с именами татарских писателей Кави Наджми и Абдуллы Алиша. Сегодня историки, архитекторы, представители общественности и родственники литераторов собрались в Казани, чтобы обсудить, как сохранить память о них при восстановлении здания. Но прежде участники встречи отправились в квартиру, где до сих пор бережно хранят семейную историю Наджми и его супруги Сарвар Адгамовой.

На Большой Красной, 57б, гостей встретила внучка писателей Фарида Нежметдинова. Вместе с другими гостями квартиру посетили председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, председатель Общественного совета при Комитете Наталья Топал и заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин. Сначала они возложили цветы к мемориальной доске, затем поднялись в квартиру.

На Большой Красной, 57б, гостей встретила внучка писателей Фарида Нежметдинова Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Нежметдинова показала семейные фотографии, письма, книги и личные вещи. Среди них – старинная посуда, фарфоровые фигурки и картины. Рассказывая о каждом предмете, хозяйка вспоминала дружбу семьи с представителями татарской творческой интеллигенции, годы репрессий и возвращение к мирной жизни. Эти истории она сейчас передает и своим внучкам.

«Мы садимся с внучками, открываем сначала один шкаф, потом другой и начинаем путешествие по вещам», – рассказала Фарида Нежметдинова.

Вспомнила она также визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Когда гости уже собирались уходить, Нежметдинова предложила сделать общую фотографию. Правда, к тому времени она успела снять тапочки и на снимке оказалась босиком. После публикации фотографии в соцсетях пользователи обратили внимание на эту деталь, и снимок вызвал оживленное обсуждение. Сама Нежметдинова теперь вспоминает этот случай с улыбкой.

Вспомнила она также визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

После посещения мемориальной квартиры участники отправились в дом Дротоевского на улице Карла Маркса, где располагается Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Здесь к разговору присоединились другие эксперты – представители образовательного сообщества, Государственного жилищного фонда при Раисе РТ, внук Абдуллы Алиша Тимур Алишев. В центре обсуждения оказались уже конкретные вопросы: как увековечить память о писателях, где разместить памятные знаки и каким должно стать пространство вокруг Мергасовского дома.

«Память не измеряется квадратными метрами»

Официальное название объекта культурного наследия – «Дом, в котором в 1938–1941 гг. жил известный детский писатель Абдулла Алиш. Дом, в котором в 1931–1952 гг. жил выдающийся татарский писатель Кави Наджми». Однако казанцам здание больше известно как Мергасовский дом. Его построили в 1928 году в бывшем Мергасовском переулке, где до революции находились владения полковника Мергасова – отсюда и появилось привычное название. Дом стал одним из первых многоэтажных жилых зданий советской Казани, в нем жили многие представители татарской интеллигенции.

Здание признали аварийным еще в 2002 году. С тех пор в Татарстане не раз возникали споры о том, что с ним делать Фото: © «Татар-информ»

Здание признали аварийным еще в 2002 году. С тех пор в Татарстане не раз возникали споры о том, что с ним делать. В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия объясняли, что из-за износа несущих конструкций и проблем с основанием здания необходимо демонтировать его аварийные части, а затем воссоздать дом на историческом месте.

На сегодняшней встрече выясняли, где именно в доме жили писатели. Участники обратились к архивным документам и семейным воспоминаниям. Кави Наджми и Сарвар Адгамова поселились здесь в начале 1930-х годов. После ареста супругов их семью выселили из квартиры, а сына писателей Тансыка приютила родственница Хатира, которая тоже жила в этом доме.

За прошедшие десятилетия планировка Мергасовского дома изменилась: помещения перестраивали, могла измениться и нумерация квартир. Сергей Саначин предложил изучить архивные планы здания, а по старым фотографиям и документам Союза писателей выяснить, где первоначально находились мемориальные доски.

Иван Гущин поддержал идею архивных поисков, но напомнил, что увековечивание памяти писателей не должно сводиться к восстановлению адресов их квартир.

«Память, она же не измеряется в квадратных метрах», – отметил председатель Комитета.

На сегодняшней встрече выясняли, где именно в доме жили писатели Фото: © «Татар-информ»

Историю Наджми и Адгамовой предложили увековечить в памятнике

Одним из способов сохранить память о писателях Фарида Нежметдинова назвала установку памятника Кави Наджми и Сарвар Адгамовой. По ее замыслу, он должен рассказывать не только о литературном наследии супругов, но и об их семейной истории – любви и преданности, которые помогли им пережить репрессии и долгую разлуку.

Идея возникла более 15 лет назад, когда Нежметдинова обсуждала с известным скульптором Игорем Башмаковым создание мемориальной зоны рядом с Мергасовским домом. Скульптор заинтересовался предложением и подготовил эскизы. Первоначально композицию задумывали в честь трех человек – Кави Наджми, Сарвар Адгамовой и шахматиста Рашида Нежметдинова. Однако до установки памятника дело не дошло.

На встрече внучка писателей вновь представила эту идею, предложив сделать главным мотивом композиции историю семьи Наджми и Адгамовой.

«Несмотря на перипетии жизненные, достаточно жестокие, драматические, все-таки семью удалось сохранить. И это благодаря тем чувствам любви и преданности», – объяснила Нежметдинова.

Установить памятник она предложила возле лестницы напротив Мергасовского дома, ведущей к парку Черное озеро. Нежметдинова связала это место с уже существующей в парке темой любви – здесь находится знаменитая арка влюбленных. По ее мнению, новая композиция могла бы дополнить ее историей семьи, известной в татарской культуре.

Внучка писателей предложила использовать и другие способы рассказать об обитателях дома: разместить в общих пространствах фрагменты писем, стихи и художественные элементы, связанные с их жизнью. Современное оформление, по ее мнению, позволило бы сохранить историческую память, не ограничиваясь традиционными мемориальными досками.

Своими воспоминаниями о Мергасовском доме поделился Тимур Алишев – внук татарского литератора Абдуллы Алиша, который также жил в этом здании Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Во дворе Мергасовского дома могут появиться сказочные герои из произведений Алиша

Своими воспоминаниями о Мергасовском доме поделился Тимур Алишев – внук татарского литератора Абдуллы Алиша, который также жил в этом здании. По его словам, семья занимала две небольшие комнаты на цокольном этаже. Дом в те годы отличался необычным устройством быта: здесь были общие кухни, прачечные и другие помещения для нужд жильцов.

Сохранить память об Алише предложили и через благоустройство двора. Директор казанской гимназии № 20 имени писателя Рахима Арсланова выступила с идеей создать здесь детскую площадку с героями его сказок.

В гимназии уже много лет занимаются сохранением памяти об Алише. В 2013 году здесь открыли музей «Алиш варислары – Наследники Алиша», в 2015-м учебному заведению присвоили имя литератора. Позднее во дворе гимназии установили бюст писателя. Школьники изучают его произведения, участвуют в исследовательских конференциях и ежегодных памятных мероприятиях. Этот опыт Арсланова предложила использовать и при оформлении территории Мергасовского дома.

Еще одну идею Арсланова привезла из Калининграда. Во время поездки она обратила внимание на дорожки, в оформление которых включены строки литературных произведений. Директор гимназии предложила использовать похожий прием во дворе Мергасовского дома, разместив на дорожках цитаты из сказок Абдуллы Алиша.

«Почему бы не сделать такие дорожки, где были бы написаны цитаты из произведений?» – предложила Арсланова.

Иван Гущин отметил, что такое оформление могло бы помочь в популяризации татарского языка и литературы.

Предложения по благоустройству Мергасовского дома вызвали еще один вопрос: смогут ли горожане свободно попасть во двор, если там установят памятные знаки, скульптуры и другие объекты, посвященные писателям? Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если этот дом будет закрыт со всех сторон – все, это конец»

Предложения по благоустройству Мергасовского дома вызвали еще один вопрос: смогут ли горожане свободно попасть во двор, если там установят памятные знаки, скульптуры и другие объекты, посвященные писателям?

Сергей Саначин напомнил, что исторически территория имела ограждение, но не была изолирована от городской жизни.

«Я категорический противник закрытых дворов», – заявил архитектор.

По мнению Саначина, ограничение доступа лишит мемориальную зону значительной части ее смысла. Если во дворе появятся памятные знаки или скульптуры, посвященные писателям, горожане должны иметь возможность с ними познакомиться.

«Если этот дом будет закрыт со всех сторон – все, это конец», – добавил архитектор.

Но если двор откроют для всех, придется учитывать и интересы будущих жильцов, которым важны безопасность и приватность. Председатель Общественного совета при Комитете Наталья Топал предложила другой способ познакомить горожан с историей дома – информационные стенды с QR-кодами. Архивные фотографии и документы можно разместить и в подъездах.

При этом исторически территория Мергасовского дома была огорожена. Иван Гущин напомнил, что эту особенность необходимо учесть в проекте восстановления. Будет ли двор открыт для посетителей, пока не решили.

К разработке вариантов благоустройства предложили подключить и студентов Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Студенческие проекты, конкурс скульпторов и минимум декора

К разработке вариантов благоустройства предложили подключить и студентов. Заведующий кафедрой конструктивно-дизайнерского проектирования КФУ Антон Попов предложил включить работу над проектами двора в учебную программу, а затем провести конкурс и рассмотреть лучшие варианты для реализации.

Чтобы студенческие проекты не остались лишь на бумаге, Иван Гущин предложил подключить к работе специалистов, занимающихся восстановлением Мергасовского дома, в том числе представителей Государственного жилищного фонда и проектировщиков. Это помогло бы студентам сразу учитывать особенности здания и двора.

Выбирать из нескольких вариантов предложили не только проекты благоустройства, но и будущую скульптурную композицию. Сергей Саначин выступил за проведение отдельного конкурса, который позволил бы найти решение, подходящее для исторического окружения дома. При этом, как подчеркнул Гущин, важно не переусердствовать с памятными знаками и декоративными деталями: пространство должно рассказывать об истории здания, а не превращаться в собрание разрозненных мемориальных объектов.

«Сейчас век минимализма», – отметил председатель Комитета.

В качестве примера Гущин привел дом Дротоевского, в котором сегодня располагается Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Здание продолжает использоваться, при этом здесь сохранились исторические интерьеры, проводят экскурсии и знакомят посетителей с его прошлым.

Каким станет Мергасовский дом после восстановления, в том числе как оформят его двор и увековечат память писателей, пока не решено. Эти вопросы предстоит проработать вместе с проектировщиками.