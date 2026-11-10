В Казани стартовал финал конкурса театральных коллективов «Идел-йорт»

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Финальный этап XXVI Межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова стартовал в Казани. Первые спектакли показали на сцене Театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В первый день конкурса зрители увидели две постановки. Народный коллектив КДЦ «Грани» из Нурлатского района представил спектакль «Авылга кызлар килде» («Девушки вернулись в деревню») по пьесе Н. Гаетбаева. Режиссер постановки – Ильшат Гайсин.

Народный театральный коллектив «Ак җилкән» районного Дома культуры имени Ф. Тагирова из Кайбицкого района показал спектакль «Йөрәк маем» («Душа моя») по пьесе Т. Миннуллина. Режиссер – Светлана Зиядиева.

Показы финального этапа продлятся до 14 ноября. Каждый день театры, прошедшие в финал, будут представлять по одному спектаклю. С расписанием можно ознакомиться на сайте организаторов.

В 2026 году конкурс «Идел-йорт» имени Шамиля Закирова проходит в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане. В финал вышли 12 спектаклей.

Тем временем в регионах Приволжского федерального округа продолжается прием заявок на новый сезон Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.