Минпромторг Татарстана рассказал о десяти лауреатах электронной Доски почета
Минпромторг Татарстана продолжает рассказывать о представителях промышленности, чьи имена занесены на электронную Доску почета республики.
За развитием промышленности региона стоят специалисты разных профессий – рабочие, инженеры и руководители. Их знания, опыт и ежедневный труд помогают развивать предприятия и целые отрасли.
Кандидатуры для включения в список почетных работников предложили более 500 предприятий. Всего они выдвинули свыше 4 тыс. сотрудников.
В очередной подборке представили истории еще десяти работников промышленности Татарстана.