news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 10 ноября 2026 13:48

Минпромторг Татарстана рассказал о десяти лауреатах электронной Доски почета

Читайте нас в

Минпромторг Татарстана продолжает рассказывать о представителях промышленности, чьи имена занесены на электронную Доску почета республики.

За развитием промышленности региона стоят специалисты разных профессий – рабочие, инженеры и руководители. Их знания, опыт и ежедневный труд помогают развивать предприятия и целые отрасли.

Кандидатуры для включения в список почетных работников предложили более 500 предприятий. Всего они выдвинули свыше 4 тыс. сотрудников.

В очередной подборке представили истории еще десяти работников промышленности Татарстана.

Фото: https://max.ru/id1655141766_gos

#Электронная доска почета РТ #Минпромторг Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

9 ноября 2026

ВТБ: Выдачи ипотеки в России за десять месяцев выросли на 23%

9 ноября 2026
Новости партнеров