«Вы стоите на страже закона»: Песошин поздравил сотрудников ОВД с праздником

Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел (ОВД) с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

«Служба в органах внутренних дел – это ежедневная ответственная работа по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Вы стоите на страже закона, и от вашей самоотверженности, профессионализма и верности присяге во многом зависит спокойствие жителей нашей республики», – сказал Песошин.

По его словам, важно, что сегодня работа полиции строится на принципах открытости и взаимодействия с обществом: профилактика правонарушений, забота о безопасности на улицах и в общественных местах, оперативное реагирование на обращения граждан – все это результат напряженного труда тех, кто выбрал нелегкую, но благородную профессию.

«Особые слова благодарности – ветеранам, передавшим молодым сотрудникам свой опыт и традиции службы, а также семьям работников органов внутренних дел, которые терпеливо разделяют все тяготы этой профессии», – добавил премьер-министр.

Он отметил, что правительство Республики Татарстан и впредь будет уделять внимание укреплению материально-технической базы правоохранительных органов, развитию социальной поддержки сотрудников и членов их семей.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и мирного неба над головой», – заключил Песошин.