Роботы-уборщики и тротуар с подогревом: как в Казани подготовились к зиме

Городские службы Казани уже перешли на зимний режим работы. Несмотря на нехватку кадров, власти города активно осваивают новые технологии, призванные сократить дефицит специалистов. Как Казань подготовилась к зиме и какие новшества ждут жителей в этом году – в материале «Татар-информа».





На сегодняшний день в штате крупных УК насчитывается чуть больше 1,3 тыс. дворников, которые обслуживают около 4,2 тыс. домов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

28 роботов заменят 280 дворников

Управляющие организации Казани к зиме этого года подготовили 239 единиц спецтехники, в том числе 95 единиц малой механизации. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Заготовлено 5,5 тыс. тонн реагентов и песко-соляной смеси. По мере необходимости запасы будут пополняться», – добавил Гиниятуллин.

Искандер Гиниятуллин: «Заготовлено 5,5 тыс. тонн реагентов и песко-соляной смеси. По мере необходимости запасы будут пополняться» Фото: kzn.ru

На сегодняшний день в штате крупных УК насчитывается чуть больше 1,3 тыс. дворников, которые обслуживают около 4,2 тыс. домов. При этом общая площадь убираемых дворов составляет 15,5 млн квадратных метров, и для их содержания требуется почти 2,2 тыс. человек. Таким образом, дефицит специалистов приближается к 900 человекам.

Этот дефицит частично восполнят автономными роботами-уборщиками «Пегас». Казанские управляющие компании заказали 28 таких машин для содержания придомовых территорий.

При правильном использовании каждый робот способен заменить до 10 человек с лопатами Фото: kzn.ru

«Операторы уже прошли подготовку. Роботы оснащены сменными насадками: зимой их планируют использовать для уборки снега, летом – для подметания», – отметил Гиниятуллин.

Он добавил, что при правильном использовании каждый робот способен заменить до 10 человек с лопатами. Таким образом, 28 машин позволят заменить около 280 человек.

«Разговорами о нехватке денег, нехватке дворников теперь уже никого не удивишь. Нам необходимо искать новые подходы, новые пути решения преодоления этих трудностей. Одним из таких решений стала закупка новой техники малой механизации, роботов. Посмотрим, как они себя покажут этой зимой», – прокомментировал глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Рустем Гафаров: «Разговорами о нехватке денег, нехватке дворников теперь уже никого не удивишь. Нам необходимо искать новые подходы, новые пути решения преодоления этих трудностей» Фото: kzn.ru

Казань проведет эксперимент по электрообогреву тротуара

Еще одним новшеством этого года станет эксперимент по электрообогреву тротуара. Его впервые протестируют в Казани на улице Амирхана, 83.

«Мы внимательно изучим опыт и примем решение по его тиражированию», – заявил Гиниятуллин.

Кроме того, на стадии обсуждения находится идея об обогреве пешеходных дорожек за счет обратной сетевой воды. По мнению Гиниятуллина, эффективнее всего такая идея покажет себя в новой застройке, с закладкой всех необходимых коммуникаций еще на этапе застройки.

Особое внимание в подготовке к зимнему сезону Гиниятуллин уделил системам дымоудаления и вентиляции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Своевременно и регулярно проветривать помещения»

Особое внимание в подготовке к зимнему сезону Гиниятуллин уделил системам дымоудаления и вентиляции. По его словам, в городе ежегодно фиксируются отравления угарным газом. В этом году зафиксировано пять случаев.

Как рассказал замглавы исполкома, при проверках в этом году от газоснабжения временно отключали почти 1,1 тыс. квартир в 81 многоквартирном доме.

Гиниятуллин подчеркнул, что в группе риска часто оказываются иногородние студенты, которые прежде не пользовались газовыми водонагревателями и не знают, какую опасность они могут представлять. За последние три года в Казани зафиксировали 18 случаев отравления среди таких студентов, в результате которых пострадали 26 человек.

«На самом деле способ защиты от угарного газа очень простой – просто своевременно и регулярно проветривать помещение, в котором работают газовые приборы», – заявил Гиниятуллин.

В Казани насчитывается 131 проблемный двор, где нет места для складирования снега, а собственники жилья не приняли решение о его вывозе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Решение о вывозе снега приняли 7% домов

В заключение он отметил, что после масштабного благоустройства дворов складировать снег на газонах стало сложнее из-за риска повредить дорогостоящую уличную мебель и оборудование. Поэтому снег необходимо вывозить. Однако в большинстве случаев расходы на его вывоз и утилизацию не заложены в тариф на уборку дворов.

«Решение о вывозе принимается на общем собрании собственников. На сегодня положительные решения приняты собственниками в 424 домах, что составляет менее 7% от общего количества домов», – отметил Гиниятуллин.

Кроме того, в Казани насчитывается 131 проблемный двор, где нет места для складирования снега, а собственники жилья не приняли решение о его вывозе.

«Прошу администрации районов, управляющие организации провести работу с собственниками помещений по принятию решений о вывозе снега из дворов», – заключил замглавы Исполкома.