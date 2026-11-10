На Урале учитель поставил школьника на колени во время «Разговоров о важном»

Учитель физкультуры поставил девятиклассника на колени во время «Разговоров о важном» в школе в поселке Косулино Свердловской области. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Инцидент попал на видео, которое разлетелось по соцсетям. Мужчина поставил школьника на колени и ударил его по спине. Сообщается, что подросток с друзьями шептался на задней парте, мешая вести занятие. Девятиклассника вызвали к доске, после чего физрук применил по отношении к пареньку насилие.

При этом сам педагог позже заявил, что его спровоцировали, а другие ученики рассказали, что молодой человек и его друзья часто срывали уроки и оскорбляли учителя.

Прокуратура по данному факту начала проверку, а следком завел уголовное дело, рассказала Мизулина в МАКС.