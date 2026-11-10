Новые профессии и зарплаты до 350 тысяч: как ИИ меняет рынок труда Татарстана

Навыки работы с ИИ в Татарстане востребованы уже не только в IT-сфере. С начала года работодатели разместили 3,4 тыс. вакансий с такими требованиями – от копирайтеров и дизайнеров до менеджеров по продажам. При этом массового вытеснения людей нейросетями эксперты не наблюдают. Какие профессии меняет ИИ – в обзоре «Татар-информа».





Самый востребованный ИИ-навык в Татарстане – поиск информации и генерация идей с помощью нейросетей

Изображение сгенерировано нейросетью

«Самый востребованный навык – генерация идей»

В январе – сентябре этого года работодатели разместили на hh.ru 3,4 тыс. вакансий для соискателей из Татарстана, в которых требовались или приветствовались навыки работы с искусственным интеллектом. Это 2% от общего числа вакансий на платформе в республике.

Самый востребованный ИИ-навык сегодня – умение искать информацию и генерировать идеи с помощью нейросетей: его отметили 60% работодателей в вакансиях для соискателей из Татарстана, сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«На втором месте – аналитика данных (45%), на третьем – генерация и оптимизация промптов (41%). Также в топе – создание визуального контента с использованием ИИ (39%), понимание основ ИИ и машинного обучения (36%) и автоматизация написания кода с помощью ИИ (23%)», – рассказала она.

В пресс-службе кадрового центра «Работа в России» РТ сообщили, что на портале «Работа в России» работодатели Татарстана размещают в среднем две-три вакансии в месяц с требованиями к навыкам работы с искусственным интеллектом.

Часть работодателей включает ИИ-навыки в общий перечень требований к кандидатам, наряду с владением Figma или Excel. Как правило, вакансии ограничиваются общим требованием знакомства с искусственным интеллектом, без уточнения конкретных компетенций.

По оценке специалистов кадрового центра, это свидетельствует о переходе ИИ-навыков из категории экзотических в разряд базовых компетенций на рынке труда Татарстана.

Навыки работы с ИИ сегодня востребованы далеко за пределами IT-сферы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кому сегодня нужны ИИ-навыки

Навыки работы с ИИ сегодня востребованы далеко за пределами IT-сферы. По данным hh.ru, они нужны в том числе специалистам творческих профессий и тем, кто работает с текстами: копирайтерам, редакторам, корректорам, SMM- и контент-менеджерам, дизайнерам, художникам, гейм-дизайнерам, видеооператорам и видеомонтажерам.

По данным SuperJob, в сентябре 2026 года в России требования и пожелания к навыкам использования ИИ чаще всего встречались в вакансиях менеджеров по продажам и работе с клиентами.

«Среди вакансий, требующих навыков работы с ИИ, больше всего предложений для менеджеров по продажам и по работе с клиентами. К таким выводам пришли аналитики по данным за сентябрь 2026 года по России в целом», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе SuperJob.ru.

От таких специалистов работодатели ждут умения использовать нейросети для автоматизации рутинных задач, анализа клиентских данных, работы с текстами, подготовки отчетов и оптимизации бизнес-процессов.

На втором месте – маркетологи. Им необходимо уметь автоматизировать маркетинговые процессы, создавать контент, разрабатывать стратегии и анализировать данные с помощью нейросетей. В компаниях, продающих IT-услуги, также востребованы навыки продвижения AI-продуктов.

Третью строчку занимают финансовые аналитики. От них ждут умения применять ИИ для сложных расчетов, финансового моделирования и прогнозирования, а также опыта интеграции генеративных моделей в аналитические процессы.

Далее следуют контент-менеджеры. Нейросети помогают им создавать тексты, изображения и видео, искать темы для публикаций, составлять контент-планы, заниматься SEO-оптимизацией и анализировать эффективность материалов.

Замыкают пятерку программисты и разработчики. Для них востребованы навыки использования ИИ-инструментов при написании и тестировании кода, а также опыт машинного обучения.

В список также вошли дизайнеры, в том числе UI/UX- и графические специалисты. От них ждут умения генерировать идеи, создавать прототипы, проводить A/B-тесты и работать с изображениями и видео с помощью нейросетей.

Востребованы и продуктовые и проектные менеджеры с опытом управления проектами по разработке, внедрению и развитию ИИ-решений, а также запуска новых продуктов.

Нейрокреатор – AI-художник, иллюстратор или дизайнер – генерирует визуальный контент с помощью нейросетей и дорабатывает его Изображение сгенерировано нейросетью

ИИ-тренеры, нейрокреаторы и фасилитаторы: какие новые профессии появляются

Развитие искусственного интеллекта меняет не только требования к существующим профессиям, но и сам рынок труда. Появляются специальности, напрямую связанные с нейросетями.

«Это не только сугубо технические роли вроде ML-инженера или AI-инженера, но и позиции на стыке ИИ с другими областями. Например, AI-тренер обучает нейросетевые модели и пишет для них эталонные тексты – сегодня особенно востребованы тренеры с узкой экспертизой в юриспруденции, литературе, программировании или медицине. Нейрокреатор – AI-художник, иллюстратор или дизайнер – генерирует визуальный контент с помощью нейросетей и дорабатывает его», – сообщила Султанова.

По словам эксперта, появляются и профессии, связанные с внедрением ИИ в работу компаний. Например, ИИ-фасилитатор обучает сотрудников пользоваться нейросетями и помогает определять, какие рабочие задачи можно решать с их помощью.

Спрос на специалистов для работы с нейросетями отмечают и в кадровом центре «Работа в России» РТ. В частности, такие вакансии размещает один из крупных банков.

«Наибольшее количество вакансий, предусматривающих требования к владению навыками в сфере искусственного интеллекта, публикует один из крупных банков. Компания осуществляет подбор специалистов как для работы непосредственно внутри нейросети, так и для сопровождения смежных процессов. В частности, востребованы редактор текстов для обучения популярной нейросети и руководитель проектов по технологическому развитию клиентов», – рассказали в пресс-службе.

Обе позиции предполагают системное мышление, однако в первом случае акцент делается на лингвистических компетенциях, во втором – на управленческих.

Навыки работы с искусственным интеллектом встречаются и в высокооплачиваемых вакансиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За навыки работы с ИИ предлагают до 350 тыс. рублей в месяц

Навыки работы с искусственным интеллектом встречаются и в высокооплачиваемых вакансиях. По данным hh.ru, в Татарстане среди таких предложений оказались позиции в IT, управлении и финансах.

Пять высокооплачиваемых вакансий с требованиями к ИИ-навыкам на hh.ru:

1. SRE / DevOps-инженер – 300–350 тыс. рублей в месяц на руки.

2. AI продакт-менеджер в отдел внедрения искусственного интеллекта – 261–280 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

3. QA Engineer – до 250 тыс. рублей в месяц на руки.

4. Финансовый директор – 200–300 тыс. рублей в месяц на руки.

5. Руководитель отдела технического сопровождения – 200–250 тыс. рублей в месяц на руки.

По данным SuperJob, за год количество вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, выросло по России в 1,7 раза.

Одна из крупных компаний ищет в Казани специалистов для обучения нейросетей. Юристу за такую работу предлагают 188 тыс. рублей в месяц, медицинскому специалисту – 133 тыс. рублей.

«В целом, опыта машинного обучения и опыта AI-разработки работодатели ждут от программистов, ML-инженеров и аналитиков», – отметили в пресс-службе SuperJob.ru.

ML-инженеру в Казани за полный рабочий день на территории работодателя в IT-компаниях предлагают 220 тыс. рублей в месяц, Data Scientist с опытом машинного обучения – 250 тыс. рублей, программисту Python с аналогичным опытом – 300 тыс. рублей.

Нейросети также могут взять на себя часть рутинной работы системных администраторов и инженеров-проектировщиков, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие профессии изменит ИИ

По данным аналитиков hh.ru, наибольшие возможности для внедрения ИИ открываются в профессиях, связанных с большим объемом однотипной цифровой работы. Это касается переводчиков, операторов ПК и баз данных, аналитиков.

Нейросети также могут взять на себя часть рутинной работы системных администраторов и инженеров-проектировщиков, позволив им сосредоточиться на более сложных задачах.

Пока доля вакансий с требованиями к ИИ-навыкам в этих сферах невелика, но по мере распространения технологий такие компетенции будут становиться все более востребованными.

«При этом массового замещения людей ИИ на рынке труда в целом мы не видим», – подчеркнула Султанова.