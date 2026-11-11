Спасатель назвала вещи, которые нужно взять в поход

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Перед походом в лес необходимо подготовить подходящую одежду и обувь, а также взять с собой запас воды, еды и несколько предметов для экстренных ситуаций. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказала старший поисковой группы поисково-спасательного отряда «ПоискКрым», инструктор по первой помощи Виктория Гребенштейн.

По ее словам, особое внимание следует уделить обуви. Для похода лучше выбрать трекинговые ботинки или военные берцы. Одежда должна быть удобной, закрывать тело и защищать от ветра и дождя.

Кроме того, специалист рекомендовала положить в рюкзак запасное нижнее белье, легкий перекус, питьевую воду, свисток и термоодеяло.

Эти вещи не занимают много места, но могут пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств.