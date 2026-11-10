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Общество 10 ноября 2026 23:30

Врач рассказала, как выявить неочевидный диабет

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Сахарный диабет второго типа нередко незаметен. Об этом предупреждает главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова. По ее данным, более 90% процентов случаев заболевания диабетом относятся ко второму типу.

«Именно второй тип опасен своей незаметностью. То есть человек ничего не чувствует. Может, какая-то небольшая слабость, утомляемость повышенная. Но вот какой-то такой яркой клинической картины может не быть. Поэтому говорят о необходимости активных скринингов и диспансеризации», — сказала Мисникова в беседе с журналистом «Радио 1».

Врач добавила, что скрининг позволяет диагностировать заболевание на самой ранней стадии.
«Если у человека есть избыточный вес, ожирение, то это уже повод для того, чтобы регулярно, хотя бы раз в три года сдавать анализ на уровень глюкозы в крови. А с возрастом проверяться нужно независимо от других факторов. Для того чтобы установить диагноз предиабета, обычно измеряют глюкозу натощак, и нужны определённые правила проведения этого теста. Анализ достаточно точный. И вот такие люди (с предиабетом) имеют уникальный шанс не заболеть сахарным диабетом, если они поменяют свои привычки», — объяснила эксперт.

#сахарный диабет #Диабет #эндокринология
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