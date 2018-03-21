Захарова ответила Джонсону на сравнение ЧМ-2018 и Олимпиадой-1936

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который заявил о сравнимости чемпионата мира по футболу 2018 года в России и Олимпийских игр 1936 года в Германии.

По мнению Захаровой, «любые подобные параллели и сравнения» страны, которая потеряла миллионы жизней в борьбе с нацизмом, «неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства». Об этом она написала в своем Facebook’е.

В действиях британских властей представитель МИД России увидела стремление «создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания» и желание «полноформатного бойкота» ЧМ-2018.

При этом Захарова заявила, что если с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию», то с самим Джонсоном все ясно: «он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Как сообщила ранее «Би-би-си», на слушаниях в Палате общин Борис Джонсон в ответ на замечание депутата от лейбористской партии Иэна Остина, что власти России могут также использовать чемпионат мира по футболу, как нацистская Германия использовала Олимпиаду 1936 года, счел подобное сравнение верным.