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Политика

Захарова ответила Джонсону на сравнение ЧМ-2018 и Олимпиадой-1936

21 марта 2018, 21:20

Представитель МИД РФ сочла неприемлемыми любые параллели между нынешней Россией и нацистской Германией.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который заявил о сравнимости чемпионата мира по футболу 2018 года в России и Олимпийских игр 1936 года в Германии.

По мнению Захаровой, «любые подобные параллели и сравнения» страны, которая потеряла миллионы жизней в борьбе с нацизмом, «неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства». Об этом она написала в своем Facebook’е.

В действиях британских властей представитель МИД России увидела стремление «создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания» и желание «полноформатного бойкота» ЧМ-2018.

При этом Захарова заявила, что если с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию», то с самим Джонсоном все ясно: «он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Как сообщила ранее «Би-би-си», на слушаниях в Палате общин Борис Джонсон в ответ на замечание депутата от лейбористской партии Иэна Остина, что власти России могут также использовать чемпионат мира по футболу, как нацистская Германия использовала Олимпиаду 1936 года, счел подобное сравнение верным. 


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