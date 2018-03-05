В Казани начал работу ситуационный центр «Выборы-2018»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Казани состоялось открытие республиканского ситуационного центра по мониторингу проведения выборов Президента Российской Федерации 2018 года.

С инициативой создания центра ранее выступили представители Татарстанского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» и Общественной палаты РТ.

«Здесь, на базе Института социально-гуманитарных знаний, данный ситуационный центр будет обрабатывать всю ту информацию о нарушениях, которые будут происходить на избирательных участках, если таковые будут. Информация будет собираться со всех районов, здесь будут работать наши обученные территориальные координаторы и электоральные юристы, которые как раз специализируются на избирательном праве», — сообщила руководитель центра Лилия Тухфатуллина.

Мы будем решать проблему, составлять грамотные, четкие и полные комментарии, оформленные юридически, и уже отправлять их нашим наблюдателям через бригадиров, которые присылают информацию уже конкретно на участки. Таким образом, данная четко выверенная схема обеспечивает чистоту выборов и решение всех тех проблем, которые создаются на участках, отметила она.

Работа центра будет вестись на базе интернет-портала Национального общественного мониторинга, где есть «Карта нарушений». «С 5 марта по 19 марта включительно мы будем активно работать с этой картой, и также со всеми теми нарушениями, которые будут присылаться из других источников», — заявила Лилия Тухфатуллина.

Здесь сейчас находится основной костяк нашего штаба, порядка 80 человек. Это обычные территориальные координаторы, ответственные лица, то есть у каждого блока есть свой ответственный человек и там представлены наши помощники, которые также будут в течение часа обрабатывать всю эту информацию уже в день выборов, отметила руководитель центра.

Цель этого центра — привлечь молодых будущих юристов, будущих специалистов, будущих активных граждан нашей страны, для того, чтобы избиралась власть, которой вы бы доверяли, это очень важно, обратился к участникам штаба председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

«Принципиально важно, что именно вам доверятся такая работа. Работа не только в контроле за соблюдением избирательного законодательства, это фактически ваша практика вступления в жизнь, которую вы будете определять в дальнейшем», — заявил он.

Если изначально крупнейший ситуационный центр создавался в Москве и туда стекала вся информация из регионов, то сегодня мы открываем уже свой ситуационный центр, где будет информация со всей республики, сообщил в приветственном слове председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Ильнар Гирфанов.