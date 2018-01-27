В Нижнем Новгороде выпустят елочные игрушки с символикой ЧМ-2018

(Нижний Новгород, 28 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Елочные игрушки с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года готовится выпустить нижегородская фабрика «Ариель».
Как сообщила заместитель директора фабрики Елена Терсинских, принципиальное решение о выпуске игрушек с символикой мундиаля принято, начата разработка дизайна возможных вариантов росписи.
Производство и роспись елочных игрушек в Нижегородской области существуют с 1936 года. Чемпионат мира по футболу состоится в РФ летом 2018 года в 11 городах России. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата.