МГТУ имени Баумана и китайский Университет Цинхуа работают над совместным космическим проектом «Орбита Дружбы». Он предусматривает создание спутниковой системы для дистанционного зондирования Земли и наблюдения за состоянием атмосферы. Об этом сообщил ректор МГТУ Михаил Гордин на форуме технических университетов России и Китая в Казани.

Проект позволит российским и китайским ученым получать и совместно обрабатывать спутниковые данные. Их планируют использовать для климатических исследований, в частности для мониторинга концентрации углекислого газа и кислорода в атмосфере, а также оценки изменений климата. В перспективе университеты намерены создать общую инфраструктуру для управления космическими аппаратами и обмена данными.

«Мне кажется, очень хороший пример совместной работы, когда две страны и два университета с помощью достаточно сложных технологий космического дистанционного зондирования Земли могут приносить общественную пользу и своим странам, и науке в целом», – отметил Гордин.

Еще одним направлением научного сотрудничества МГТУ имени Баумана и Университета Цинхуа станут интегральная фотоника и квантовые вычисления. Речь идет о совместных исследованиях, направленных на получение новых технологических результатов.

Параллельно Бауманский университет развивает образовательные программы с двумя другими китайскими вузами – Пекинским политехническим институтом и Харбинским политехническим университетом. По первой программе, которая действует почти десять лет, сейчас обучаются около 700 студентов, по второй – порядка 500.

Обучение проходит по сетевой модели: часть программы студенты осваивают в Китае, а затем продолжают учебу в Москве. С Пекинским политехническим институтом действует схема 2+2, с Харбинским политехническим университетом – 2+3. Кроме того, вузы организуют академические обмены, летние и зимние школы.

В дальнейшем МГТУ планирует продолжать сотрудничество с тремя основными китайскими партнерами. В частности, взаимодействие с Университетом Цинхуа намерены расширять за счет совместных исследований, а также обмена аспирантами и магистрантами.

Говоря о перспективах создания совместных исследовательских центров, Гордин подчеркнул, что их эффективность зависит прежде всего от содержания научной работы и конкретных результатов, а не от наличия общей инфраструктуры. В качестве одного из механизмов сотрудничества он привел совместные проекты, которые финансируют Российский научный фонд и китайские научные фонды.