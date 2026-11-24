В 2027 году страховые пенсии пересчитают по нескольким основаниям. О порядке назначения прибавок рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, перерасчет пройдет автоматически по данным индивидуального лицевого счета. С 1 августа получателям пенсий по старости и инвалидности учтут взносы за работу в 2026 году, в том числе тем, кто завершит трудовую деятельность к августу. При расчете учтут до трех дополнительных пенсионных коэффициентов, прибавка зависит от официального заработка, взносов и стоимости коэффициента.

В течение года фиксированную выплату автоматически пересчитают при достижении 80 лет, установлении I группы инвалидности и рождении ребенка. Северную надбавку назначат без заявления, если нужный стаж отражен в индивидуальном учете. С 2027 года надбавку за сельский стаж также будут назначать автоматически – она составит 25% фиксированной выплаты при условиях 30 лет работы в сельском хозяйстве, проживания в селе и прекращения трудовой деятельности.

Говырин в беседе с RT уточнил, что заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или почтовым отправлением. Оно потребуется для учета самостоятельно подтверждаемых нестраховых периодов и доплаты за иждивенца, если нужны подтверждения. Обычно прибавку назначают со следующего месяца после принятия заявления.