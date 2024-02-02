Зарипова: Половина средств на соцподдержку из бюджета РТ идет на пользу семей с детьми

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сегодня посетила многодетную семью Хисматуллиных из Высокой Горы. Полицейский Марсель и преподаватель школы искусств имени Салиха Сайдашева Дарья воспитывают троих сыновей.

В рамках реализации инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Демография» семья в ноябре 2023 года получила единовременную выплату в связи с рождением третьего ребенка в размере 100 тыс. рублей.

«Такая молодая многодетная семья. <…> ребята познакомились буквально со школьных лет и поженились, когда Даше было двадцать лет», — заметила министр.

«И сегодня она уже в своем возрасте 26 лет — <…> уже такая многодетная мама. И при этом совмещает материнство с трудовой деятельностью, работает в местной школе искусств преподавателем вокала», — добавила Зарипова.

«<…> конечно же, <…> семья пользуется мерами поддержки, которые положены многодетным семьям. А в Республике Татарстан это 30% компенсации жилищно-коммунальных услуг, это до шести лет <…> субсидия на лекарства. Кроме того, [субсидия] на проезд на транспорте», — перечислила она.

«А вот такая семья, как Марсель и Даша… Учитывая, что маме нет еще и 29 лет, они получили в рамках республиканской меры поддержки многодетных семей, которая была введена по поручению Раиса <…> [РТ] Рустама Нургалиевича Минниханова, 100 тыс. рублей при рождении третьего ребенка», — обратила внимание чиновница.

«И, конечно же, помимо этих мер, семья пользуется и федеральными мерами социальной поддержки. А в целом в республике у нас каждый второй рубль из бюджета, который идет на поддержку, на социальную защиту, направляется в пользу семей с детьми», — подчеркнула глава Минтрудсоцзащиты.

По ее словам, число многодетных семей в Татарстане за последние десять лет увеличилось в два раза. Сейчас в республике насчитывается 50,2 тыс. семей, где воспитывается трое или более детей.

«Безусловно, это нас радует, потому что страна — это семья. А семья — это любовь, это дети, это взаимопонимание и поддержка», — заключила Эльмира Зарипова.

Законом РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, установлены следующие меры социальной поддержки:

субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством региона и нормативов потребления услуг для населения;

субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до шести лет, ее размер в 2024 году равняется 164 рублям;

ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных организаций и студентам профессиональных образовательных организаций до окончания обучения, пока они моложе 18 лет, ее размер в 2024 году составляет 369 рублей.

Указом руководителя республики от 20 августа 2008 года при рождении в семье одновременно трех и более детей предусмотрены:

единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка;

ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет, в размере 1 тыс. рублей на каждого ребенка.

Постановлением Кабинета Министров РТ от 7 сентября 2019 года членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18 лет, если один или оба родителя являются инвалидами и (или) хотя бы один из детей является ребенком-инвалидом, а уровень имущественной обеспеченности семьи ниже установленного приложением к закону РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», выплачивается ежемесячное пособие, равное разнице между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом семьи.

Указом Президента РФ от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей» установлен единый общенациональный статус многодетной семьи. Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки должно осуществляться до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им очного обучения.

Правительству страны поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Высшим должностным лицам регионов следует обеспечить их изготовление и выдачу. Субъектам Федерации также рекомендовано определить порядок и условия предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки. Их нормативные правовые акты подлежат приведению в соответствие с федеральными в течение трех месяцев после дня официального опубликования последних.

В Республике Татарстан соответствующие проекты нормативных правовых актов разрабатываются в оперативном порядке, после их принятия они будут доведены до населения.

Помимо прочего, в Татарстане постановлением Кабинета Министров РТ от 9 февраля 2018 года установлена единовременная выплата:

женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка, если срок их постоянного проживания в сельской местности или поселках городского типа на территории республики на дату обращения составляет не менее трех лет, в размере 50 тыс. рублей;

женщинам в возрасте до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка, если срок их постоянного проживания в сельской местности, поселках городского типа на территории региона на дату обращения составляет не менее трех лет, в размере 100 тыс. рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Для ее назначения необходимо обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства.