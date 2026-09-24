Форум «Россия – мои горизонты» собрал в Казани более 400 участников

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В столице Татарстана 23 сентября состоялся региональный форум «Россия – мои горизонты». Более 400 школьников, педагогов, родителей, представителей образовательных организаций и предприятий-работодателей собрались вместе, чтобы обсудить современные подходы к профориентации и на практике познакомить детей с востребованными на данный момент профессиями. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Форум был организован на базе многопрофильного лицея №11 Советского района Казани. Педагогическая общественность была представлена на мероприятии в том числе специалистами отделов образования и педагогами-навигаторами.

Одной из ключевых тем встречи стала дальнейшая трансформация системы профориентации школьников. О задачах нового учебного года рассказал руководитель Дирекции профориентационных и просветительских программ Фонда гуманитарных проектов Андрей Ярош. Так, он упомянул о создании на платформе «Билет в будущее» ИИ-профориентолога.

«Я напомню, что на платформе „Билет в будущее“ мы создадим ИИ-профориентолога, который поможет ребенку. Это будет не новый гаджет, а механизм, который на основе массива данных обо всех профессиональных диагностиках и профессиональных пробах, которые школьник проходил с 6-го класса, поможет сформировать куст возможностей, связанных с его потребностями и желаниями», – объяснил специалист соответствующий замысел.

О перспективах реализации Единой модели профориентации в Татарстане собравшимся рассказала руководитель регионального оператора – Центра опережающей профессиональной подготовки РТ Наталья Королева.

Деловую программу дополнила практическая. Для учащихся школ организовали 12 интерактивных площадок, где они смогли познакомиться с различными профессиональными направлениями и попробовать отдельные элементы работы. Были представлены профессии и направления, связанные с IT, педагогикой, медициной, криминалистикой, ветеринарией, гостиничным бизнесом, кожевенным делом, электромонтажными и малярными работами.

Отдельную программу организовали для педагогов. Они приняли участие в мастер-классах, которые директора школ проводили совместно с партнерами – представителями предприятий Татарстана. Такой формат позволяет выстраивать взаимодействие между школами и работодателями и знакомить педагогов с практическими инструментами профориентации, уверены организаторы.

Курс «Россия – мои горизонты» реализуется в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее». Проект «Билет в будущее» воплощается в жизнь в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.