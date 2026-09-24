Сборная РТ принимает участие в детском турнире ПФО по адаптивному хоккею

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Сборная Республики Татарстан принимает участие в межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Турнир проходит в Чебоксарах с 22 по 24 сентября.

Соревнования проводятся в двух дисциплинах – следж-хоккей и хоккей для незрячих. Республику Татарстан представляют хоккеисты из Казани, Альметьевска и Нижнекамска.

Всего в турнире принимают участие 12 команд из 8 регионов России.

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.