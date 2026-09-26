Партнер тура Канье Уэста сообщил фанату, что концерта в России не будет

Американское агентство Access Opera, которое является партнером тура американского рэпера Канье Уэста (Йе), сообщило российскому фанату музыканта, что намеченные на 10 и 11 октября концерты в Санкт-Петербурге не состоятся. Об этом пишет издание «Фонтанка».

Поклонник певца написал 24 сентября Access Opera в социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещенной) с просьбой прояснить ситуацию относительно проведения шоу. На следующий день, 25 сентября, представитель агентства сообщил россиянину об отмене шоу, а за возвратом денег посоветовали обращаться к компании-организатору – Say Agency.

«„Газпром (Арена)“ публично заявила, что контракта не было. Без места проведения (выступления) артист не может выступать. Все запросы нужно направлять в Say Agency», – заявили в Access Opera.

Собеседник фаната уточнил, что официального заявления об отмене шоу не будет, так как об этом уже проинформировала площадка, где должно было пройти шоу. Он также сказал, что организатор концерта «дезинформирует» владельцев билетов.

При этом российское Say Agency в своем Телеграм-канале заявило, что вся официальная информация о концертах рэпера будет опубликована в среду, 30 сентября, – «ни раньше, ни позже».

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке. В заявлении было отмечено, что стадион не является организатором мероприятия, а договора аренды не существует.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов. В начале сентября пресс-служба площадки подтвердила, что в ее расписании на октябрь нет концертов каких-либо зарубежных исполнителей, включая Йе.

Позднее, 18 сентября, с сайта тура Канье Уэста пропало упоминание выступления в России. Еще за день до этого на нем упоминались два концерта в Петербурге и имелась возможность приобрести билеты на них.

* Доступ к данной соцсети ограничен на территории России.

** Признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.