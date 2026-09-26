Пенсионерка из Москвы отдала 23 млн после приглашения в чат жильцов дома, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Приглашение в общий чат жильцов дома для участия в собрании, поступившее по телефону от неизвестного, не насторожило 81-летнюю москвичку, и она продиктовала звонившему код из СМС. Сразу после этого ей поступил звонок от «представителя правоохранительных органов» с сообщением об оформлении доверенности от ее имени и попытках снятия денежных средств со счетов», – рассказали в прокуратуре.

Стараясь не давать женщине осознать происходящее, мошенники переключили ее на «специалиста» Росфинмониторинга, который затем убедил пенсионерку передать все сбережения.

«Она последовательно снимала со счетов свои сбережения и передавала их курьерам, называвшим ей кодовые слова, получая взамен якобы банковские документы о приеме денег», – отметили в надзорном ведомстве.

Женщина отдавала аферистам деньги в течение месяца, общий ущерб составил 23,4 млн рублей.